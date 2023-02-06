Лукашенко подписал указ об обращениях «беглых»

Лукашенко подписал указ о порядке рассмотрения обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси, совершивших правонарушения.

Указ был анонсирован в ходе встречи Лукашенко с генпрокурором РБ.

Вместе с тем, Лукашенко потребовал проводить аналогичную работу и с теми «нарушителями», кто до сих пор остается в Беларуси

«Этот вопрос надо снимать в обществе. Нужна развязка», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет - они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь", - потребовал Лукашенко.

Он поддержал решение включить в состав комиссии людей, «которые оказались в числе пострадавших в результате совершенных правонарушений».

"Тогда общество будет понимать, что решения принимают не Лукашенко, Швед и прочие - люди, облеченные властью. Естественно, что мы это должны организовать и быть главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходило, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения. Указ подписан. Я попрошу только, чтобы вы детальнейшим образом людям разъяснили еще раз, в чем суть", - добавил пенсионер.