Последнее обновление: 28.02.2023 18:23

Власти задержали очередного белоруса по возвращении в страну

Белорусские власти в начале феврале задержали на границе очередного белоруса, который хотел вернуться в страну.

Как сообщают правозащитники, задержан 32-летний Максим Сташуленок, пожарный, в 2020 году предупредивший жителей протестного района "Каскад" о визите силовиков, которые намеревались срезать бело-красно-белый флаг.

После этого его уволили за один день и выселили из служебной квартиры. На тот момент жена Максима была беременна, у них был трехлетний ребенок.

Максима Сташуленка обвиняют по 342-й статье, он находится в СИЗО на Володарского в Минске.

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