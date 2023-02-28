СК Беларуси возбуждает дела за интервью «экстремистским» ресурсам

Следственный комитет Беларуси в Гродненской области за неделю возбудил сразу 3 уголовных дела за интервью «экстремистским» ресурсам.

В частности, следователями Дятловского районного отдела СК возбуждено уголовное дело за содействие экстремистской деятельности в отношении 41-летнего уроженца Гомеля. По данным следствия, мужчина в апреле прошлого года дал интервью Интернет-ресурсу, признанному экстремистским. В последующем данная информация была размещена в сети и использовалась для осуществления деструктивной деятельности.

За аналогичные действия Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы областного центра.

Еще одной фигуранткой стала 29-летняя жительница Пружанского района. Установлено, что женщина дважды дала интервью Интернет-ресурсам, признанными экстремистскими формированиями.

Зельвенским районным отделом Следственного комитета ей предъявлено обвинение по ч.1 и ч.2 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности, в т.ч. совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в ходе следствия установлена причастность жительницы Пружанского района к участию в экстремистском формировании. Женщине предложили быть администратором одного из протестных телеграм-каналов. Сама обвиняемая подтверждает свое участие в вышеуказанных преступлениях. Также она рассказала следователю, что после событий 2020 года уехала в Европу. Проживала в Польше, Италии, Голландии. Прибыв на территорию Республики Беларусь, в начале текущего года, была задержана сотрудниками милиции.