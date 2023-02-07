Власти Беларуси опубликовали состав «комиссии по рассмотрению обращений» «беглых»

Белорусские власти опубликовали состав комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

Председателем комиссии, как сообщалось, назначен генпрокурор Беларуси Андрей Швед. Его заместителями назначены депутат Валерий Гайдукевич и замгенпрокурора Алексей Стук.

В числе остальных членов комиссии:

Григорий Азаренок - обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение",

Сергей Алейник - министр иностранных дел,

Дмитрий Басков - заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию,

Владимир Басько - генеральный директор научно-технологической ассоциации "Инфопарк",

Елена Богдан - председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,

Александр Богданович - председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь",

Юрий Воскресенский - директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил",

Вадим Гигин - председатель правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание",

Александра Гончарова - председатель Центрального совета общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация",

Дмитрий Гора - председатель Следственного комитета,

Василий Гурский - главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси,

Олег Дьяченко - член Совета Республики Национального собрания, ректор государственного учреждения образования "Академия последипломного образования",

Наталья Карчевская - ректор учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств",

Иван Кубраков - министр внутренних дел,

Анатолий Лаппо - председатель Государственного пограничного комитета,

Марина Ленчевская - депутат Палаты представителей Национального собрания,

Александр Маркевич - заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности,

Марат Марков - председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал",

Игорь Маршалов - заместитель председателя Комитета государственного контроля - директор Департамента финансовых расследований,

Андрей Муковозчик - политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь "Издательский дом "Беларусь сегодня",

Евгений Пустовой - обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение",

Иван Тертель - председатель Комитета государственной безопасности,

Анна Харута - заместитель председателя республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси",

Алексей Шваков - председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,

Ольга Шпилевская - председатель общественного объединения "Белорусский союз женщин",

Иван Эйсмонт - председатель Национальной государственной телерадиокомпании.