Последнее обновление: 27.01.2023 18:10

В Украине формируются первые в мире ударные роты беспилотников

В Украине формируются первые в мире ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Об этом Министерство обороны сообщает в Telegram-канале.

Создание ударных рот одобрил на Ставке главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

«Совместно с Министерством обороны Украины, Генеральным штабом ВСУ и Госспецсвязи, в рамках проекта «Армия дронов» создан Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта. Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БпЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках.

Главный партнер по обучению ударных рот военная школа «Боривитер».

В рамках проекта «Армия дронов» законтрактовано 1711 беспилотников, почти 1000 из них уже переданы украинским военным, защищающим Украину.

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