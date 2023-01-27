Последнее обновление: 27.01.2023 18:10

Украина получила шесть систем перехватчиков дронов

В Украину прибыли "ловцы шахедов", которые будут защищать энергообъекты. Об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

По его словам, на данный момент закуплено 6 противодроновых систем. Такие же защищают стратегические объекты США.

Комплекс радаров и глушилок сигнала помогает выявить вражеские БПЛА, а также запускает свои дроны Fortem DroneHunter F700. Они автономные, имеют радиолокационное управление и искусственный интеллект. Способны развивать скорость до 100 км/ч, перехватывать и приземлять вражеские беспилотники.

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