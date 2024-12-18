Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

Украинский бесшумный транспортер CRAB-LS кодифицировали и допустили к эксплуатации

В Украине кодифицировали и допустили к поставке универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Как сообщает Минобороны Украины, CRAB-LS предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения. Он может подвозить на позиции необходимые средства, боеприпасы, снаряжение и эвакуировать раненых. Также его можно использовать для установки боевых модулей и в качестве транспортера в опасных зонах.

У комплекса есть бесшумный высокотяговой электрический двигатель, вездеходные шины, позволяющие преодолевать песчаные насыпи, болотистые участки, неглубокие рвы и препятствия.

Комплексы CRAB-LS уже выполняют в Силах обороны разные задачи. Они эвакуировали десятки раненых и доставили десятки тонн боекомплектов и провизии в районе интенсивных боевых действий. Также есть пример применения платформы в качестве наземного дрона-камикадзе.

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