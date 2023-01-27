Япония замораживает активы 22 физлиц и 3 компаний из России

Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с военным вторжением России в Украину, сообщает МИД страны.

"Кабинет министров одобрил такие меры, как замораживание активов в отношении должностных лиц Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованному приложению, новые санкции коснутся 22 физлиц из РФ. Среди них первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр юстиции Константин Чуйченко, уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев.

Под санкции также подпали философ Александр Дугин, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и другие, передает Интерфакс.

Список компаний, чьи активы будут заморожены, пополнили корпорация "Иркут", машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КАМАЗ".

Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт товаров общего назначения и товаров, связанных с укреплением военного потенциала, в отношении 49 российских компаний.

Среди них - центр судоремонта "Звездочка", Московский авиационный институт, Тульский оружейный завод, Московский институт теплотехники, НИЦ "Институт им. Н. Е. Жуковского", Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, Центральный аэрогидродинамический институт, предприятие "Авиаагрегат" и другие.

Отдельные санкции затронут также 14 физлиц из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, включая главу военно-гражданской администрации Каховки Павла Филипчука, заместителя главы администрации Херсонской области по имущественным, торговым отношениям и промышленной политике Игоря Семенчева, главу компании "МАКО Холдинг" Александра Януковича, возглавляющего "Газ-Альянс" Сергея Курченко и других.