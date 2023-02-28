Япония ужесточила санкции против российских чиновников и компаний

Власти Японии решили ужесточить санкции в отношении России в связи с вторжением в Украину и ввели ограничения против 48 физических лиц и 94 организаций.

Их активы на территории Японии будут заморожены, а финансовые операции – ограничены, сообщает BBC.

В санкционный список, в частности, попали замминистра обороны России Виктор Горемыкин, президент концерна "Калашников" Алан Лушников, глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт и другие.

В отдельном списке содержатся представители самопровозглашенных "республик" Донбасса, а также лица, причастные к аннексии Запорожской и Херсонской областей Украины.

В список организаций, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли НПО "Квант", судостроительный завод "Вымпел", конструкторское бюро "Факел" и ОАО "Радиоавионика".

Кроме того, санкции вводятся в отношении "Росбанка" и ЧВК "Вагнер". Еще в одном списке перечислены организации, в отношении которых вводятся экспортные ограничения.