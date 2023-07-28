Япония ужесточает запрет на поставку б/у автомобилей в Россию

Правительство Японии с 9 августа ужесточает санкции против Россию через запрет на поставку новых и подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными движками объемом более 1,9 литра, а электро- и гибридных авто.

В 2022 году страна уже остановила поставки новых автомобилей премиум-класса стоимостью более 6 млн йен ($43 тысячи).

Как заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, также под запрет на поставку в Россию попали покрышки для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов и др.

"Ограничения вступят в силу 9 августа", - заявил министр экономики.

Новые ограничения касаются таких товаров, как гибридные автомобили и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы; автозамки и автокресла; шины для крупногабаритных транспортных средств; фанера, древесина, макулатура; цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки; стеклянные изделия; некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия; шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также одежда; красители; фото- или кинематографический материал и т.д.

В ведомстве отметили, что точный перечень товаров, попавших под ограничения, будет определен 2 августа.