Япония планирует ввести дополнительные санкции в отношении оборонного сектора России

Япония намерена расширить санкции в отношении оборонного сектора России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

Как сообщил Хаяси журналистам по итогам встречи с главами МИД G7, в рамках дополнительных санкций против Москвы Япония планирует расширить санкционный список российских организаций, связанных с военными, передает Интерфакс.

Кроме того, по его словам, министры иностранных дел стран G7 подтвердили на встрече в Нью-Йорке сотрудничество в расширении поддержки Украины.

"Мы подтвердили, что страны G7 работают вместе в поддержке Украины", - сказал Хаяси журналистам.

Министр иностранных дел Японии также сообщил, что встреча глав МИД G-7 в следующем году пройдет с 16 по 18 апреля в японском городе Каруидзава.