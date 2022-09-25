Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химическим оружием", сообщает МИД Японии.

"В свете нынешней международной обстановки вокруг Украины и для того, чтобы Япония внесла свой вклад в международные усилия по достижению международного мира, (...) и с учетом мер, которые решили принять крупные страны, кабинет министров утвердил "Запрет на экспорт (...) в указанные организации Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Согласно заявлению министерства, Токио решило ввести запрет на экспорт в отношении 21 российской организации, передает Интерфакс.

Кроме того, Япония вводит эмбарго на экспорт "товаров и материалов, связанных с химическим оружием в РФ".

Среди организаций, попавших в санкционные списки - 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, ОАО Мосэлектронпроект, НПО "Эталон", АО "ВО "Машприборинторг", АО "Энергия".

Также под запрет попали Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа", ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" и другие.