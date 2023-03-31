Япония запрещает экспорт в Россию дронов, оптики, электроники, строительной и авиатехники

Япония с 7 апреля вводит запрет на экспорт в Россию ряда промышленных товаров и компонентов, в том числе беспилотных летательных аппаратов, электронного и оптического оборудования, изделий из стали и алюминия и строительной техники.

Как сообщает Министерство экономики Японии, для содействия международным усилиям по достижению мира Япония вводит запрет на экспорт в Россию следующих категорий товаров:

сталь и изделия из нее;

алюминий и изделия из него;

котлы и машины, их части и компоненты, в том числе строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), компоненты для авиационных и судовых двигателей, кузнечные прессы и т. д.;

электрооборудование и его компоненты, в том числе электрические схемы, радиоаппаратура для навигации, генераторы и т.п.;

компоненты транспортных средств и их детали;

воздушную и космическую технику и компоненты для нее, в том числе беспилотные летательные аппараты и т. д.;

оптическое оборудование, фотографическое оборудование, измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование, прецизионное оборудование, их детали и компоненты, в том числе оптоволокно и оптоволоконный кабель, бинокли, камеры для аэрофотосъемки и т. д.;

игрушки, масштабные модели и т.д.