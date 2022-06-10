Япония запретит экспорт в Россию локомотивов, станков и бульдозеров

Япония в рамках очередного пакета санкций запретит поставки в Россию самосвалов, бульдозеров и грузовых автомобилей, сообщил министр экономики, торговли и промышленности (METI) Коити Хагиуда во время пресс-конференции.
Хагиуда пояснил, что члены правительства в начале июня запретили экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение, передает РБК.
Под экспортные ограничения попали среди прочего следующие категории товаров:
стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости;
локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог;
парогенераторы и газовые генераторы;
газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины;
бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
транспортные машины и некоторые их части;
измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и другое.