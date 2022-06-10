Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

Япония запретит экспорт в Россию локомотивов, станков и бульдозеров

Япония в рамках очередного пакета санкций запретит поставки в Россию самосвалов, бульдозеров и грузовых автомобилей, сообщил министр экономики, торговли и промышленности (METI) Коити Хагиуда во время пресс-конференции.

Хагиуда пояснил, что члены правительства в начале июня запретили экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры», в связи с чем было принято соответствующее решение, передает РБК.

Под экспортные ограничения попали среди прочего следующие категории товаров:

стальные резервуары для хранения и другие подобные емкости;

локомотивы для железных дорог, автомобили для обслуживания железных дорог;

парогенераторы и газовые генераторы;

газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;

конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины;

бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;

ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;

транспортные машины и некоторые их части;

измерительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и их части и другое.

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