США расширили санкции против РФ

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, включив в список 10 юридических лиц, говорится в сообщении Минфина США.

В список попали компании российского военно-промышленного комплекса. В частности санкции введены против концерна "Моринформсистем-Агат" - занимается разработкой и производством комплексных конструкций для военно-промышленного комплекса в РФ и за рубежом;

аккумуляторной компании "Ригель" - разработчик и производитель литий-ионных аккумуляторов и батарей для систем автономного и бесперебойного питания, средств связи, транспорта и другой техники;

ЗАО "ЦНИИ судового машиностроения" - научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация России по созданию судового оборудования, которое устанавливают практически на всех российских судах;

АО "Морские Навигационные Системы" - разработчик и производитель навигационных, гидрографических, гидрометеорологических, гидроакустических систем, морской техники и систем автоматики для судостроительной отрасли.

Также в санкционный список включены НИИ конструкционных материалов "Прометей", концерн "Научно-производственное объединение "Аврора"", концерн "ЦНИИ "Электроприбор"", АО "Обуховское", Институт океанологии РАН имени Ширшова, ООО "Компания Технополь".