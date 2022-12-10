США ввели санкции против Воздушно-космических сил РФ

Соединенные Штаты решили ввести санкции против Воздушно-космических сил России и других российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

Об этом в пятницу сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга.

"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", - сказал он, передает Укринформ.

В этот перечень входят в частности Воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения на иранских дронах.

Кроме того, по словам Кирби, США оценивают возможности для введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.

В сентябре США наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, а также на три другие компании, которые участвовали в производстве иранских беспилотников.

А в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.