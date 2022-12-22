США ужесточают санкции против ЧВК "Вагнера"

Министерство торговли США в среду объявило о новых ограничениях на экспорт технологий для российской частной военной компании "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину, передает Reuters.

"Группа "Вагнера" является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине", - заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевес.

"Сегодня мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, которые стремятся подхватить эстафету жестокости от шатающейся путинской армии, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", - подчеркнул он.

Согласно ограничениям, ЧВК "Вагнера" теперь будут определяться как "конечный пользователь военного оборудования" и подвергнется существенным ограничениям, если попытается приобрести любые технологии, созданные с привлечением американского оборудования.