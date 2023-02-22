Последнее обновление: 22.02.2023 14:32

США введут санкции против 200 российских фирм и персон- Wall Street Journal

Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники, что в рамках нового раунда санкций, приуроченного к годовщине начала войны, Соединенные Штаты включат в свой черный список около 200 россиян и российских компаний, а также введут некие меры против фирм, участвующих в схемах обхода санкций.

По сведениям WSJ, под санкциями, о которых на этой неделе объявят министерство финансов и Госдепартамент США, окажутся, в частности, несколько российских губернаторов и члены семей высокопоставленных российских чиновников, а также предприятия, связанные с оборонной промышленностью России.

О готовящихся мерах против фирм третьих стран, участвующих в российских схемах обхода санкций, в последние дни дважды говорил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, передает BBC.

"Официальные лица на Западе признают, что многие меры, которые могли больше всего повлиять на способность России финансировать войну, в том числе эмбарго на энергоносители и финансовые санкции, уже приняты. Теперь, как говорят дипломаты, фокус сместился на закрытие прорех в санкционном режиме и активизация борьбы с обходом санкций", - пишет WSJ.

Европейский союз, как напоминает газета, тоже готовит новый раунд санкций в тесной координации с США. ЕС, в частности, планирует запретить импорт российских товаров на сумму до 11 млрд долларов в год и ввести санкции против иранских фирм, участвующих в поставках дронов России.

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