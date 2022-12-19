Последнее обновление: 19.12.2022 19:08

Беларусь экспортировала через Россию более 3 млн тонн нефтепродуктов

В 2022 году экспорт белорусских нефтепродуктов в третьи страны через территорию России уже превысил 3 млн т, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Со своей стороны помогаем поставлять белорусские калийные удобрения, нефтепродукты и щебень в третьи страны с использованием нашей транспортной инфраструктуры - железнодорожной и портовой. К примеру, в прошлом году помогли экспортировать более 2 млн т нефтепродуктов через морские порты. В этом году эти объемы уже превышены: отгружено более 3 млн т, и до конца года этот показатель, очевидно, увеличится", - заявил Решетников (цитата БелТА).

«Сейчас дорабатываем бесшовный механизм поставок белорусских лесоматериалов автотранспортом через территорию России. В том числе чтобы открыть доступ для вывоза обработанной древесины на отдельных участках границы со странами ЕАЭС, соответствующее решение сейчас оформляется», - проинформировал он.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование