Беларусь экспортирует через порты РФ не менее 3 млн тонн нефтепродуктов в 2022 году

Беларусь по итогам 2022 года экспортирует в третьи страны через российские порты около 3 млн тонн нефтепродуктов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"… текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 млн тонн, при запланированных 2 млн 400 тыс. тонн", - отмечается в сообщении Минтранса РФ.

Ранее глава Минтранса РФ сообщал, что перевалка белорусских нефтепродуктов через российские порты за 2021 год составила 2,13 млн тонн, передает ТАСС.

В феврале 2021 года Россия и Беларусь заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских морских портах в 2021-2023 гг., а также бензин, мазут и масло.