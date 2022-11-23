Последнее обновление: 23.11.2022 14:52

Беларусь будет поставлять в РФ до 150 тыс. тонн нефтепродуктов с использованием демпфера

Беларусь будет ежемесячно поставлять в Россию до 100 тыс. тонн дизельного топлива и 50 тыс. тонн бензина с использованием демпфирующего механизма.

"Благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для наших НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. Достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тыс. тонн дизельного топлива и до 50 тыс. тонн бензина с применением этого коэффициента", - сообщил вице-премьер РБ Петр Пархомчик в парламенте (цитата БелТА).

По его словам, "договоренность с российской стороной о применении формульного ценообразования на нефть позволила приобретать нефть по приемлемой для нас цене".

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