Беларусь и Россия изменят соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах РФ

Совмин Беларуси постановлением №373 от 8 июня 2022 года одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о перевозке и перевалке нефтепродуктов в российских портах, подписанное в феврале 2021 года.

Согласно соглашению, предполагалось, что в 2021-2023 годах Беларусь экспортирует через российские порты 9,836 млн. т нефтепродуктов. Тариф на перевалку тонны мазута и масел был установлен на уровне $13,5 за тонну, газойля — $15,46 за тонну, бензина — $9,5 или $10,5 за тонну в зависимости от отправителя (МНПЗ или Нафтан).

Тариф на перевалку с учетом железнодорожного тарифа был установлен на уровне $31,3 за тонну мазута, $30 и $35 за тонну газойля в зависимости от маршрута, $28,9 и $29,2 за тонну бензина, $27,2 за тонну масел.

Соглашение было подписано по принципу «вези или плати».