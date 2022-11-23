Парламент РБ одобрил поправки в соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Нижняя палата парламента РБ в одном чтении приняла закон о внесении поправок в Соглашение между правительствами Беларуси и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ.

«Соглашением обеспечиваются гарантированные по количеству и номенклатуре объемы перевалки нефтепродуктов в портах до 2023 года включительно. Кроме того, Соглашением предусматривается фиксированная суммарная стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки на все заявленные годовые объемы нефтепродуктов», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты.