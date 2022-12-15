Последнее обновление: 15.12.2022 12:04

Более 6,54 млн жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации от коронавируса

По состоянию на 15 декабря 2022 года более 6645 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против коронавируса, говорится в сообщении Минздрава РБ

Из них более 6547 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. Кроме того, одну дозу вакцины получили более 240,5 тыс. подростков 12-17 лет.

«Охват одной дозой вакцины составил 71,8% от общей численности населения РБ, полным курсом вакцинации охвачено 70,7% населения», - сказано в сообщении.

Между тем ведомство по-прежнему отказывается информировать статистику заболеваемости COVID-19.

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