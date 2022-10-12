Последнее обновление: 12.10.2022 09:09

Минздрав РБ сообщил о поставках кубинской вакцины против коронавируса

В Республику Беларусь поступила вакцина для профилактики COVID-19 «Соберана Плюс» кубинского производства, сообщил Минздрав РБ

«Вакцина Соберана Плюс - белковая субъединичная вакцина, является бустерной вакциной, предназначенной для реактивации», - говорится в сообщении ведомства.

«Кубинские вакцины в ходе клинического изучения продемонстрировали свою эффективность в отношении коронавирусной инфекции. Еще летом 2021 года, вакцина была допущена для экстренного применения на Кубе и в Иране, причем не только у взрослых, но и у детей от 2 до 18 лет. Вакцинация на Кубе с использованием кубинских вакцин признана успешной, поскольку число случаев заболевания значительно снизилось с января 2022 года», - сказано в сообщении.

После проведения необходимых процедур проверки качества, вакцина поступит в регионы Беларуси, отметили в Минздраве.

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