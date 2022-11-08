Минздрав РБ предложил населению дорогие таблетки от COVID-19 производства РФ

Минздрав Беларуси предложил населению дорогую альтернативу лечения от COVID-19 – таблетки производства РФ.

«Противовирусное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 Скайвира таблетки п/о 300мг 100мг №10 …. можно приобрести по рецепту врача в любой удобной по расположению (гос)аптеке», - говорится в сообщении министерства.

Утверждается, что медпрепарат «содержит комбинацию 2 действующих веществ (нирматревира и ритонавира)» и «определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2».

Пачка таблеток обойдется в 475,59 белорусского рубля.