Последнее обновление: 08.11.2022 15:48

Минздрав РБ предложил населению дорогие таблетки от COVID-19 производства РФ

Минздрав Беларуси предложил населению дорогую альтернативу лечения от COVID-19 – таблетки производства РФ.

«Противовирусное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 Скайвира таблетки п/о 300мг 100мг №10 …. можно приобрести по рецепту врача в любой удобной по расположению (гос)аптеке», - говорится в сообщении министерства.

Утверждается, что медпрепарат «содержит комбинацию 2 действующих веществ (нирматревира и ритонавира)» и «определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2».

Пачка таблеток обойдется в 475,59 белорусского рубля.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование