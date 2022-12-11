Зеленский назвал энергетику главной проблемой

Президент Украины в вечернем обращении в субботу назвал энергетику самой главной проблемой.

"Ключевое сегодня - энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более полутора миллионов человек в Одесской области без света. Подключена только критическая инфраструктура – и настолько, насколько есть возможность поставки электричества", - сказал Зеленский.

Хуже всего обстоят дела, по его словам, во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве.

"Надо понимать: даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", - добавил Владимир Зеленский.