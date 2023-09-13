Украина потратила $2,3 млрд на восстановление и защиту энергообъектов

Правительство Украины и государства-союзники направили на восстановление и защиту энергетики $2,3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Финансовую помощь оказали Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, ЕБРР, Евросоюз, США, Япония, Северная экологическая финансовая корпорация, USAID и другие партнеры, уточнил премьер.

По его словам, Украина продолжает готовить энергосистему к отопительному сезону с учетом ожидаемых атак России на энергообъекты с наступлением холодов. На данный момент подготовка к осенне-зимнему периоду входит в финальную стадию.

Уже отремонтировано семь атомных энергоблоков, еще два подключат к старту отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.

К началу сезона заработают 25 энергоблоков тепловых электростанций, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.

Около 80% оборудования на теплоэлектроцентралях отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя.

Отремонтированы и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов гидроэлектростанций мощностью около 2,3 ГВт.

Всего, по данным Минэнерго, в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.

Также к зиме готово 15 200 котелен, около 84% теплосетей, 78% центральных теплопунктов, более 80% жилых домов, 86% школ, детсадов и больниц.

В местных бюджетах достаточно средств для завершения всех подготовительных работ до наступления холодов.