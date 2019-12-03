Украина вводит неотложные меры по обеспечению энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил ввести неотложные меры по обеспечению энергетической безопасности в стране.

Согласно документу, правительству поручено до 1 апреля 2020 года актуализировать положения общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, предусмотрев меры по наращиванию объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений; а также создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза. Кроме того, правительству предстоит в шестимесячный срок подготовить новую редакцию Кодекса Украины о недрах, предусмотрев в ней положения по защите национальных интересов.

Правительству поручено также безотлагательно утвердить финансовый план АО «Нафтогаз Украины» на 2019 год и в месячный срок – на 2020 год; обеспечить пересмотр до 1 апреля 2020 года энергетической стратегии Украины на период до 2035 года «Безопасность, эффективность, конкурентоспособность» и мероприятий по ее реализации; принять до 1 января 2020 года исчерпывающие меры для погашения задолженности и выплаты заработной платы работникам угледобывающих предприятий государственной формы собственности, предотвращения возникновения такой задолженности в будущем, а также по заключению договоров по реализации и отгрузки угля, который накопился на складах таких угледобывающих предприятий.

Кабмину также поручено проработать до 1 июля 2020 года вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок.

Должны быть также приняты меры во взаимодействии с институтами Европейского Союза для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Антимонопольному комитету поручено расследовать возможные нарушения закона о защите экономической конкуренции в сфере энергетики, а Счетной палате - усилить контроль над эффективностью использования бюджетных средств в рамках энергетических программ.