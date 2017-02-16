Украина ввела режим ЧП в энергетике из-за нехватки угля

Правительство Украины на заседании в среду приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

Режим ЧП предполагает возможность веерных отключений электроэнергии, сообщил украинский премьер Владимир Гройсман.

«Решение принято. Отключения будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит», - пояснил он.

Гройсман также призвал организаторов торговой блокады Донбасса разблокировать поставки угля. "Все остальное, пожалуйста, блокируйте, боритесь с контрабандой. Все, что будет нужно, чтобы помочь в этой борьбе можете на меня также рассчитывать, но издеваться над украинскими гражданами никому не позволено", - заявил премьер.

По данным украинского Минэнерго, на складах украинских энергостанций осталось 927 тысяч тонн антрацита при максимальном потреблении в сутки до 40 тысяч тонн.

Таким образом, имеющихся запасов хватит на 14-45 дней, сообщил в понедельник, 13 февраля, глава ведомства Игорь Насалик. По его словам, вариант импорта электроэнергии или угля из России в Киеве не рассматривают.

Отключения электроэнергии могут прокатиться по всей Украине, кроме отдельных "энергоостровов", которые работают без связи с основной энергосетью страны - это остров Луганской ТЭC и остров Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область), заявил глава "Укрэнерго Всеволод Ковальчук.