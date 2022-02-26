Украина не стала возвращаться в энергетическую систему России и Беларуси

Госкомпания "Укрэнерго" продлила до 27 - 28 февраля срок работы украинской энергетической системы в автономном режиме, из которого должна была выйти 26 февраля.

"Из-за военного положения на территории Украины работа энергосистемы в автономном режиме продлена до 27 - 28 февраля", - сказано в сообщении компании. Какие будут действия компании в дальнейшем, не уточняется.

Украина в ночь на четверг полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси и работает в автономном режиме. Это происходит, чтобы протестировать систему для подключения к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).