Последнее обновление: 12.08.2022 12:21

Белорусские правозащитники признали политзаключенными ещё 17 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными ещё 17 граждан страны за уголовное преследование со стороны властей по статьям за оскорбление Лукашенко, представителей власти, судей и гос символов.

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно осбоводить Василия Чиха, Наталью Леонович, Виктора Хлебца, Юрия Голика, Владислава Плющёва, Валерия Климеченко, Ивана Янченко, Наталью Таран, Виктора Нестерова, Валерия Елисеева, Виталия Предыбайлова, Кирилла Давидюка, Сергея Киреенко, Дмитрия Рыбака, Олега Чичикайло, Виталия Янченко и Андрея Славашевича.

Таким образом, число политзаключенных в Беларуси на данный момент составляет 1276 человек.

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