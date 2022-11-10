Последнее обновление: 10.11.2022 15:59

Власти Беларуси внесли «Жыве Беларусь» в список нацистской атрибутики

МВД Беларуси постановлением №271 от 28 декабря 2022 года актуализировало перечни запрещенных организаций и иных структур, а также символики и атрибутики, добавив в название этих перечней слова нацизм и нацистская.

Документ принят в развитие закона «О недопущении реабилитации нацизма».

«Признать утратившим силу постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 340 «Об установлении перечней организаций и иных структур, их символики и атрибутики», также сказано в документе.

Между тем, в перечень нацистской символики и атрибутики внесен следующий пункт:

«Коллаборационистское приветствие – является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же – белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием «Хайль Гитлер» и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве».

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