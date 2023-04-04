Последнее обновление: 04.04.2023 08:58

Власти Беларуси отменили белорусскую латиницу в названиях географических объектов

Белорусские власти отменили существовавшее более 20 лет требование транслитерировать географические названия в Беларуси только с белорусского языка и используя традиционную белорусскую "чешско-польскую" латиницу.

Постановлением Госкомимущества №19 от 23 марта 2023 года утверждена новая Инструкция по передаче наименований географических объектов с белорусского и русского языков на другие языки и транслитерации наименований географических объектов буквами латинского алфавита.

Теперь транслитерировать названия на картах, уличных табличках, указателях можно как с белорусского, так и русского языков по желанию хозяйствующего субъекта.

Требование использовать для транслитерации только белорусскую основу сохранено «при создании картографических и других произведений на иностранных языках, предназначенных для международного использования».

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