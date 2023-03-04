В характеристике выпускника белорусской школы будут прописаны «моральные качества»

Минобразования Беларуси утвердило форму характеристики для выпускников школ, ПТУ и училищ (ссузов), включающую обязательные для заполнения сведения о «моральных качествах» выпускника и его участии в «общественно полезном труде».

Согласно постановлению ведомства №58 от 27 февраля 2023 года, четвертый пункт характеристики «Моральные качества» требует от учебного заведения оценки «ответственности, порядочности, тактичности, доброжелательности, отзывчивости» выпускника, а также его «отношения к государственным и общественным институтам, конституционному строю» и т.д.

Следующий, пятый по счету пункт характеристики, обзывает учебное учреждение указать такие сведения как «участие в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда, участие в спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, выставках, конкурсах технического и декоративно-прикладного творчества, занятие художественным и техническим творчеством, участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде».

Далее, шестой пункт характеристики будет содержать оценку поведения с перечислением всех дисциплинарных взысканий, примененных к выпускнику в течение последнего года, указанием сведений о проведении в отношении выпускника индивидуальной профилактической работы.