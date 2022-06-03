Обязательная школьная форма и гимн исходят от Генпрокуратуры РБ

Инициатива о введении в белорусских школах обязательной школьной формы и прослушивания государственного гимна принадлежит генеральной прокуратуре.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Швед, передает Sputnik.

"Сегодня прокуратура на острие многих вопросов, и это правильно. Мы поднимаем даже те вопросы, которые может, напрямую и не связаны с прокурорской тематикой", - заявил генпрокурор.

"Буквально вчера министр образования говорил о том, что в школах будет вводиться форма. Наконец-то в школах дети будут слушать и петь наш гимн. Будут знакомится, что такое флаг, гимн, что такое страна и почему ее нужно любить. И я вам хочу сказать, что эти все благодаря Генпрокуратуре", - сказал Швед.

В четверг Минобразования РБ заявило, что рассматривает вопрос о введении обязательной школьной формы. Кроме того, в школах намерены добавить больше торжественных линеек, где будут слушать гимн и поднимать государственный флаг. И учеников обяжут сдавать мобильные телефоны на время урока.