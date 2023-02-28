Администрация Лукашенко до сих пор находит в госСМИ противников режима

Замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий назвал «эффективность, регионы и кадры» ошибками 2020 года, которые нельзя допустить в 2023 году, и признал, что власти до сих пор отлавливают в государственных СМИ противников режима в Минске.

"К сожалению, до сих мы выявляем в структурах СМИ людей, которые не поддерживают государственную политику», - заявил бывший министр информации на заседании коллегии Мининформа.

«Кадры в любом СМИ и любом учреждении - задача номер один руководителей… Руководители СМИ (в том числе – ред.) отвечают сегодня за подготовку специалистов на факультете журналистики БГУ. Позиция такая: мы готовим не просто журналистов, мы готовим бойцов информационного фронта. Все это должны четко понимать и осознавать. И подготовить этих бойцов информационного фронта наша совместная задача, а не только Министерства образования и факультета журналистики"», - заключил Луцкий.