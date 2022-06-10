Лукашенко допустил участи Беларуси в войне за Западную Украину

Лукашенко заявил о происходящих вокруг Беларуси страшных процессах и допустил участие страны в войне за Западную Украину.

"Они (коллективный Запад – ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - заявил сегодня Лукашенко.

"Мы во многом держимся благодаря справедливости какой-то, которая в нашем обществе еще осталась. Если мы на этом поставим крест, нас сметут", - добавил он.