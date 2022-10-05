Лукашенко подписал поправки в молодежную политику

Лукашенко подписал закон, вносящий поправки в "Основы государственной молодежной политики".

«Документом уточнены подходы к оказанию поддержки молодежным общественным организациям путем выделения на конкурсной основе бюджетных средств на реализацию молодежных инициатив, исходящих от таких организаций и (или) инициативных групп из числа молодых граждан», - говорится в официальном комментарии.

Вводится запрет на реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака. Также расширяются полномочия Министерства образования в сфере государственной молодежной политики.