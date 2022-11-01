БГУ со следующего года будет готовить пропагандистов

Со следующего учебного года подготовка кадров для белорусских СМИ пройдет по двум специальностям «журналистика» и «информация и коммуникация». Оптимизация связана с приведением в соответствие с общегосударственным классификатором Беларуси «Специальности и квалификации».

«Сегодня отмечается востребованность специалистов в области авторской, научной, деловой журналистики, блоггинга, информационной безопасности, политических, интернет-коммуникаций, SMM и др. Для их подготовки со следующего года на факультете журналистики вводится профильный подход. Студентам предложат выбрать одно из направлений для углубленного изучения конкретной области журналистики. Так, в рамках специальности «журналистика» разработаны программы по пяти профилям: «авторская журналистика и блоггинг», «цифровые медиаплатформы», «журналистика и информационная безопасность», «деловая журналистика и бизнес-коммуникации», «научная журналистика», сообщает пресс-служба Минобразования РБ.

Для «информации и коммуникации» предложены «политическая коммуникация», «маркетинговые коммуникации», «реклама и PR», «интернет-коммуникации». Первые два года студенты будут углубленно изучать базовые дисциплины в рамках своих специальностей. С третьего курса идет разделение на группы с учетом выбранного профиля.