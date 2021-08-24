Министр образования РБ назвал частые школы опорами цветной революции

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко обвинил частные образовательные учреждения в том, что они используются в политических целях и являются опорными точками для цветной революции.

«…полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня», - заявил сегодня Карпенко.

Этим тезисом он оправдал необходимость возврата института лицензирования в систему образования и внесения поправок в образовательное законодательство.

"Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины», - сетовал чиновник.

«Но проблема даже не в этом. Задача белорусского социально ориентированного государства - дать качественное образование каждому, вне зависимости от его социального статуса и места проживания. А навязывание рыночных механизмов в системе образования, платных услуг и сервисов фактически ведет к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей", - заявил Карпенко, которого цитирует БелТА.

"В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов "детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет". Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей", - сообщил он.