Лукашенко увязал выживаемость Беларуси и России с дисциплиной в школе

Лукашенко сегодня потребовал от министра образования РБ «перестройки» в воспитательной работе школы.

"…Я жду от вас переворота там. Не революции, а переворота. Вы, человек в жизни хлебнувший столько, как никто другой здесь сидящий. И вы должны быть преданнейшим человеком своей страны. От вас, от наших детей все начинается", - заявил сегодня Лукашенко, обращаясь к министру образования.

"Жду в течение следующего года серьезнейшей перестройки в системе образования и прежде всего в школе. Вы знаете, что надо делать. Вы знаете, какие дети должны вырасти", поставил он задачу.

Лукашенко также поручил очистить школу от учителей-разгильдяев: "Повычищайте этих разгильдяев, которые приходят в школу, как к станку: пришел, урок дал и ушел. Нет. Надо работать, как со мной работали учителя, с утра до ночи. И ценили эту работу».

«Бардак полный. Мы - и Россия - выживем только благодаря жесткой дисциплине. В противном случае нас используют"...