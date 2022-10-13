В Беларуси начали угонять автобусы

Утром 13 октября 41-летний житель Барановичей угнал пассажирский автобус, находившийся на автовокзале районного центра, и выехал на нем за пределы города, сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

«Во время движения автобус загорелся. Мужчина своевременно покинул транспорт и не пострадал… Установлено, что очаг возгорания находится в задней части автобуса - это может свидетельствовать о движении с включенным стояночным тормозом», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон) УК РБ. Зачем жителю Барановичей понадобилось угонять автобус, не сообщается.