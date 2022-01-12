В аэропорту Минска задержан экс-глава администрации Ставрополя

В Национальном аэропорту «Минск» 10 января при оформлении рейса «Минск-Стамбул» задержан экс-глава администрации Ставрополя Игорь Бестужий, который предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки.

«В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен. Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом», - сказано в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.380 УК РБ, мужчина передан сотрудникам Следственного комитета.