Последнее обновление: 01.03.2022 23:44

СК Беларуси возбудил дело по факту экспроприации грузовиков у белорусских водителей на границе с Украиной

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело после того, как у белорусских водителей на приграничной территории путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами.

«По данным следствия 24 февраля текущего года на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Ратновского района Волынской области Украины находилось пять седельных тягачей с полуприцепами, перевозивших товарно-материальные ценности. Во время стоянки к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После, они, под угрозой применения оружия, заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», - говорится в сообщении СК РБ.

Утверждается, что вооруженная группа завладела имуществом на сумму не менее 200 тысяч евро.

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