Лукашенко продлил госфинансирование БРСМ

Лукашенко указом №521 от 31 декабря 2021 года продлил государственное финансирование БРСМ по 2024 год включительно.

«В абзаце первом пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2012 г. № 559 «О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» цифры «2021» заменить цифрами «2024», - говорится в документе, текст которого опубликован только 5 января 2022 года

Этим же указом внесены изменения в указ №367 от 11 августа 2005 года «О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых» и указ №425 от 13 сентября 2013 года «О грантах президента РБ в науке, образовании, здравоохранении, культуре».