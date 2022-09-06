Зеленский стал первым иностранным лидером, поговорившим с новым премьером Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он стал первым иностранным лидером, который провел телефонный разговор с Лиз Трасс после ее назначения на должность премьер-министра Великобритании.

По словам Зеленского, он пригласил ее посетить Украину и поблагодарил народ Великобритании за военную и экономическую помощь. "Важно, что Великобритания готова еще больше ее укрепить", - написал президент Украины в своем "Твиттере".

Он также сообщил, что обсудил с Трасс гарантии безопасности для Украины, а также участие Лондона в ее восстановлении. Зеленский также написал, что, по его мнению, "важно признать Россию террористическим государством".

Официальный представитель правительства Великобритании позже сообщила, что Лиз Трасс приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, передает BBC.

"В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании", - сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По ее словам, лидеры двух стран "обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих военную машину Путина".