Зеленский и Сунак подписали "Лондонскую декларацию" о поддержке Британией Украины

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию совместно с британским премьером Риши Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" - документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.

В документе напоминается, что Великобритания уже предоставила Украине почти четыре миллиарда фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической поддержки, из них 2,3 миллиарда - военной, что по объемам уступает только Соединенным Штатам.

Британская сторона обязуется продолжать эту поддержку, помогать в восстановлении украинской энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры, а также продолжать санкционное давление на Россию - включая использование замороженных российских активов в пользу Украины.

В контексте военной помощи Лондон подчеркивает, что поможет в долгосрочном развитии Вооруженных Сил Украины, а накануне саммита НАТО в Вильнюсе будет работать с членами Альянса над "углублением оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорением перехода Украины на стандарты НАТО".

Отдельно Великобритания отмечает поддержку "формулы мира", предложенной президентом Украины, и готова играть ведущую роль для ее воплощения, а также анонсировала проведение 21-22 июня в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы победим незаконное и неспровоцированное вторжение России и построим сильную Украину, где будут царить мир и процветание", - подытоживается в "Лондонской декларации".

В минувшую среду президент Владимир Зеленский посетил Великобританию, что стало его вторым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны с Россией.