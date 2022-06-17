Джонсон снова приехал в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Джонсон должен был прибыть на мероприятие в Донкастере и произнести речь перед парламентариями и представителями бизнеса, но в последнюю минуту отказался от участия в нем.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Джонсон прибыл в Киев. Глава государства выложил в Telegram видео встречи британского премьера.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", — написал Зеленский.

Сам Джонсон также выложил фотографии с Зеленским в Twitter.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, стороны во время встречи обсудили "необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству", передает «Европейская правда».

Пресс-служба британского правительства сообщает, что Джонсон в ходе визита предложил Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Это уже второй визит британского премьера в Украину с начала полномасштабной войны.

Джонсон был в Киеве в апреле с таким же необъявленным визитом – тогда он стал первым главой государства "Большой семерки", прибывшим в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.