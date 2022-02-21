Джонсон предупредил Зеленского о риске вторжения России в ближайшие часы

Вторжение России на Украину может начаться в ближайшие дни и даже часы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится на сайте британского правительства.

Великобритания разработала санкции против причастных к признанию независимости ДНР и ЛНР, добавил Джонсон. По словам премьера, эти меры вступят в силу 22 февраля. Он также заверил Зеленского, что рассмотрит возможность дальнейших военных поставок по запросу Киева, передает РБК.

«[Джонсон и Зеленский] согласились с тем, что Запад должен поддержать Украину в случае вторжения, но должен продолжать добиваться дипломатического решения до последней секунды», — сказано в сообщении пресс-службы британского правительства.

Лондон счел действия Путина по признанию Л/ДНР «насмешкой над обязательствами» России, взятыми в рамках минских соглашений и Будапештского меморандума.

«Действия России, направленной на изменение границ силой, демонстрируют вопиющее пренебрежение к международному праву», — заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд на заседании Совета Безопасности организации.